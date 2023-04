Prime serrande alzate, il lungomare si rianima

Al via l’estate sul velluto, serrande alzate sul lungomare di Ponente, aperto da ieri ‘Acquapazza’, mentre oggi è il turno del Palapaye. L’inizio dell’estate è sempre più imminente ed è già partito il countdown per le vacanze di Pasqua che da sempre rappresentano l’avvio della stagione estiva per Senigallia. E mentre ci si affretta per far trovare ai primi turisti della stagione un litorale pulito e fruibile a tutti, iniziano ad aprire anche i bar sul lungomare, dopo le polemiche social dei giorni scorsi per la mancanza di servizi nonostante le temperature fuori stagione attirassero già parecchia gente. C’è chi aveva parlato di poca lungimiranza, chi di abbandono, soprattutto per quanto riguarda il lungomare Mameli dove il 25 aprile si terrà ‘Primo Sole’, il primo mercato estivo della stagione.

Un lungomare work in progress dove, oltre ai mezzi al lavoro per ripulire la spiaggia, ci sono i mezzi sulla strada per ridisegnare le strisce dei parcheggi presenti sia lato mare che lato monte. E nonostante i ritardi c’è già chi ha fatto il primo bagno della stagione, mentre per i primi lettini sulla spiaggia c’è ancora da aspettare. Sono invece già partite le prime sfide sui campi da gioco, mentre sono ancora chiusi i campi da padel presenti in alcuni stabilimenti.

s.s.