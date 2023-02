Prime vittime dell’alcol Multati per l’ordinanza

L’ordinanza anti-alcol produce i primi effetti: multati due nigeriani che, sabato attorno alle 11, sono stati sorpresi in pieno centro città con un bottiglia di birra in mano. Le sanzioni sono scattate all’esito dei controlli quotidiani della pattuglia di Polizia locale.

Gli agenti hanno sorpreso i due trentenni, uno irregolare sul territorio italiano e senza dimora, l’altro richiedente asilo, intenti a violare le norme contenute nell’ordinanza entrata in vigore lo scorso 3 febbraio. I due sono stati accompagnati in Questura e nei confronti del primo giovane è scattato anche il provvedimento di espulsione, oltre alla denuncia. L’altro ragazzo invece è stato deferito per la mancanza dei documenti di identità. "L’ordinanza anti-alcol, che permette alle forze di polizia di portare avanti in modo più efficace e diretto un’azione di contrasto – fa sapere il Comune -, vuole evitare che il consumo eccessivo di bevande alcoliche possa dare luogo a episodi violenti, criminosi, danneggiamenti di beni di proprietà privata o gravi atti di vandalismo. Un’attenzione particolare è rivolta ai minorenni, cui è vietato cedere anche gratuitamente gli alcolici su tutto il territorio comunale". Il provvedimento è stato assunto per contrastare il degrado nelle aree pubbliche, in particolare nei centri abitati di Falconara e Castelferretti, e vieta espressamente il consumo di alcolici nelle piazze, sui bus e negli edifici pubblici. Nel dettaglio il divieto interessa la zona compresa all’interno delle vie Flaminia, Mameli, Bixio e via XX Settembre, in cui rientrano le piazze Mazzini, Garibaldi e F.lli Bandiera, cui si aggiunge piazza Catalani come individuato dal Regolamento di Polizia urbana. La limitazione è estesa alle piazze Martiri delle Foibe e della Libertà a Castelferretti, a piazza Gramsci e piazza Europa, ai mezzi di trasporto pubblici, agli impianti sportivi e agli edifici pubblici.