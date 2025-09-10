"Primi segnali positivi per il Fabriano Cerreto"

Il Fabriano Cerreto vola con due vittorie su due e un entusiasmo ritrovato. È un inizio di stagione da incorniciare per il Fabriano Cerreto, che ha saputo subito imporsi con autorità tanto in Coppa Italia quanto in campionato. Due vittorie nei primi due impegni ufficiali — entrambe in derby sentiti — hanno acceso l’entusiasmo della piazza e dato fiducia a un gruppo che sta iniziando a conoscersi ma che sembra già avere un’identità ben precisa. Nella prima uscita, contro il Matelica in Coppa, è arrivato un successo sofferto ma preziosissimo, conquistato nei minuti finali e accolto come un segnale importante di carattere e determinazione. Nella seconda, invece, il Fabriano Cerreto ha avuto la meglio su una buona Jesina con una prestazione solida, ordinata e matura: attenzione in fase difensiva e cinismo in attacco. Un mix perfetto che ha fatto esultare il pubblico del "Comunale".

Mister Del Bene, due vittorie in due derby. Il primo più sofferto, il secondo più netto. Si può dire che siete partiti con il piede giusto? "Sicuramente la vittoria nella prima di campionato, soprattutto perché ottenuta fra le mura amiche, ci regala un pizzico di serenità. Allo stesso tempo, però, siamo ben consapevoli delle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, merito anche di un avversario, la Jesina, che mi è piaciuto molto per mentalità e approccio. Abbiamo ancora tante situazioni su cui lavorare, siamo solo all’inizio e dobbiamo imparare a conoscerci meglio. È un percorso che richiede tempo, ma che ci sta già dando segnali positivi. La prossima partita ci darà ulteriori risposte".

Domenica vi aspetta la trasferta con la Sangiustese, poi il ritorno di Coppa Italia contro il Matelica e infine il match casalingo con il Montegranaro. Un vero e proprio tour de force… "Sono contento di avere tante partite ravvicinate. A me piace giocare, e soprattutto mi piace poter dare spazio a quei ragazzi che stanno tornando a disposizione o che finora hanno avuto meno minutaggio. È un’occasione per loro per mettermi in difficoltà nelle scelte. La competizione interna fa bene a tutti e alza il livello del gruppo".

Il Fabriano Cerreto, insomma, ha iniziato il campionato con il piede giusto: solidità, entusiasmo e tanta voglia di crescere. Il percorso è lungo, ma l’impressione è che la squadra di mister Del Bene abbia imboccato la strada giusta. Il tour de force che li attende sarà una prova di maturità, ma anche una grande opportunità per consolidare quanto di buono si è visto.

Angelo Campioni