Primo cittadino per 5 mesi: poi l’addio

L’ex sindaco Francesco Pirani, dimissionario nel dicembre scorso dopo l’elezione di giugno 2024, ci riprova, stavolta con tre liste civiche a sostegno, Pirani sindaco, Osimo al centro di Sandro Antonelli, ex vice con cui si era apparentato al ballottaggio contro la candidata del centrosinistra Michela Glorio, e Progetto Osimo di Achille Ginnetti. Pirani, 60 anni, imprenditore titolare del mollificio che porta il suo cognome, ha deciso di rimetterci la faccia dopo l’elezione e cinque mesi di governo della città. I primi dello scorso dicembre ha deciso di dimettersi dalla carica di sindaco per impossibilità a governare, ha sempre detto. Continui litigi in maggioranza con il gruppo delle Liste civiche da sempre di Dino Latini hanno portato all’epilogo. Adesso corre senza i latiniani che hanno deciso di non prendere parte a questa tornata elettorale.