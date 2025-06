Primo Consiglio dell’era Glorio. Pugnaloni verso la presidenza

Oggi pomeriggio dalle 18 la città di Osimo riapre la Sala gialla per il primo Consiglio comunale della giunta della neo sindaca Michela Glorio. Il consesso sarà presieduto dal consigliere che ha ricevuto più voti, Matteo Sabbatini (lista Pirani, che forse sarà vice). Si procederà anche alle surroghe dopo la nomina della giunta e non è escluso che ce ne saranno delle altre perché la sindaca dovrà procedere con la nomina dei cda delle partecipate. Prima però verrà eletto il presidente del Consiglio comunale: se si prediligerà il criterio delle preferenze, grandi probabilità le detiene l’ex sindaco Simone Pugnaloni, altrimenti (qualora venisse preferito per una partecipata), a ruota ci sarebbero ad esempio Eliana Flamini o Diego Gallina Fiorini (tutti Pd). Oltre al sindaco, sono 15 gli scranni riservati alla maggioranza: il Pd ha sei scranni, Simone Pugnaloni, Flavio Cardinali, Eliana Flamini, Diego Gallina Fiorini, Saura Casigliani e Cristiano Pirani, per la lista "Michela Glorio sindaco" Marika Mengoni, Maria Francesca Verdolini, Fausto Marincioni, Simone Gabbanelli, Daniele Bernardini e Roberto Carpera, per "Ecologia e Futuro" entra Caterina Osimani, per "Energia Nuova" Giancarlo Mengoni e Caterina Donia per "Uniti per Michela Glorio".

Sugli scranni dell’opposizione sederanno il candidato a sindaco Francesco Pirani (nonché primo cittadino dimissionario a dicembre) e poi Matteo Sabbatini, Lorita Taddei e Paolo Strappato e per Osimo al centro Sandro Antonelli, poi l’ex candidata a sindaco Michela Staffolani, Renato Frontini e Giorgio Magi (Fratelli d’Italia). Glorio commenta: "Inizia quindi il mandato amministrativo che punta a risollevare Osimo da un anno buio. L’auspicio è che i lavori in aula siano caratterizzati da un confronto costruttivo tra maggioranza e minoranza, nel rispetto dei ruoli e delle istituzioni. Basta pregiudizi e demagogie. Osimo ha bisogno di viaggiare più serena e unita per risolvere i suoi problemi".