Primo giorno di scuola tra multe e traffico in tilt, apre la Lorenzini

Primo giorno di scuola, tra traffico in tilt, multe ma anche novità importanti per studenti, docenti e personale scolastico: la nuova media Lorenzini inaugurata ieri mattina, dal sindaco Fiordelmondo e dagli assessori Paola Lenti e Claudio Cardinali, e il trasloco degli studenti della media Federico II all’ex seminario di via Lotto.

Traffico fortemente rallentato e grandi difficoltà di parcheggio (non essendo ancora pronto quello della nuova Lorenzini) tra via King, Schweitzer, la Malfa (dove si trova anche l’istituto superiore Cuppari) e viale Verdi. Resta qui in vigore l’interdizione al traffico dei non residenti e non diretti alla scuola della parte alta di via Schweitzer, dall’incrocio con via La Malfa a salire, ma solo negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola.

Sul posto la polizia locale che ha regolato il traffico in una zona dove la concentrazione di studenti è molto elevata. Anche nel vicino seminario di via Lotto si sono registrate criticità per parcheggio e traffico: sono stati multati anche alcuni genitori che hanno sostato l’auto in divieto di sosta temporaneo proprio per via dell’avvio delle scuole. Code anche in ingresso alla città da via Roma verso la parte alta della città. E lungo via Erbarella per l’ingresso alla scuola Conti. "Entro la fine del mese – ha detto l’assessore Valeria Melappioni – sarà realizzato e messa a disposizione un parcheggio esterno alla Lorenzini che in particolare servirà alle esigenze del personale, e anche uno spazio di manovra per gli autobus".