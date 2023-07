Primo giorno di Summer, città sold out Un fiume di gente tra spiaggia e locali

Il primo giorno di Summer Jamboree manda in tilt in centro storico, chiuso a tratti l’accesso alle piazza già affollate. Sono passati ventitré anni, ma il Festival Internazionale di Musica e Cultura anni ’40 e ’50 dimostra di avere ancora il suo fascino e di attirare gente da tutto il mondo. In tantissimi hanno affollato già dal tardo pomeriggio il parterre della Rocca Roveresca per le lezioni di ballo, ma tanti hanno voluto respirare l’aria vintage che ogni anno regala il Festival, passeggiando tra le bancarelle di abbigliamento americano o gustando uno snack in pieno american style. Difficile se non quasi impossibile passeggiare su corso 2 Giugno dove in tanti si sono riversarti nella speranza di trovare meno folla rispetto alle piazze. Sold out i ristoranti presi d’assalto dove i tempi di attesa si sono prorogati facendo scaturire critiche da parte dei clienti. Ieri ad attrarre il popolo del Summer Jamboree dal pomeriggio è stato invece l’Hawaiian Beach tra tintarella, bagni in mare e tanti balli.