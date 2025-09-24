Primo incontro del corso di teatro diretto da Angelo Tonelli

Nella sede dell’associazione culturale Arthena, in località Tre Strade 15, a Pozzuolo di Lerici, si svolgerà lunedì 27 ottobre il primo incontro, gratuito ed esplorativo, del Corso di Teatro diretto da Angelo Tonelli. Si tratta di un progetto di teatro iniziatico che prevede training settimanali di due ore ciascuno, con pratiche di respirazione, improvvisazione, liberazione della voce profonda, meditazione, co-creazione dello spettacolo finale ispirato ad una tragedia greca. Il corso si protrarrà fino a giugno e culminerà nella messa in scena nell’estate, con più repliche.

Di recente, la Compagnia Teatro Iniziatico ha rappresentato ‘Prometheus - Ovvero il trionfo della Natura sulla tecnica’ tratto da Eschilo (nella traduzione di Angelo Tonelli per Bompiani editore) e diretto da Tonelli, in collaborazione con Eventi Salute Società Spettacolo di Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri. Il debutto ufficiale dello spettacolo è stato il 20 luglio, nell’ambito della rassegna Mythoslogos di Sarzana, con un gran successo al Chiostro di San Francesco. Il 28 agosto c’è stata la replica, allo stesso modo partecipata (nonostante le condizioni meteo avverse), all’interno del Castello San Giorgio alla Spezia. Alla realizzazione e all’interpretazione di queste performance hanno partecipato i corsisti dell’anno 2024-2025: Stefania Borzillo, Laura Martorano, Solange Passalacqua, Piermaria Piccini e Davide Ramoretti, con le scenografie di Giuliano Diofili, le coreografie di Annalisa Maggiani, le melodie e i canti in greco antico di Phoskaiskià, le maschere di Amal Fasairy. i costumi dell’Atelier Arthena, e con la musica dal vivo proposta dal giovane violinista Federico Cappa, con tracce di Piermaria Piccini e Arthuan Rebis (sound design a cura di Gabriele Gasparotti). Per maggiori informazioni sul corso di Teatro, è possibile contattare su Whatsapp il numero di telefono 338 3153159.

Marco Magi