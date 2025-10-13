Primo ko per l’Okasa Falconara che cede nel finale contro la nuova capolista Cmb

CMB FUTSAL 3 FALCONARA 2

CMB FUTSAL: Dibiase, Taty, Vanin, Renatinha, Belli; Ion, Valendino, Marta, Lopopolo, Bergamotta, Casiero, Carpineta, Cimarosa. All. Neri

OKASA FALCONARA: Carturan, Pereira, Ferrara, Elpidio, Loth; Colucci, Taina Santos, Kondo, Scoponi, Gregori, Pirro, Bordacchini. All. Domenichetti

Arbitri: Pezzuto e Prisco (Lecce): crono: Giannelli

Reti: 2’14’’ Taty; 0’47’’ st Belli, 5’47’’ st Loth, 8’04’’ st Colucci, 18’06’’ st Renatinha

Una grande prestazione dell’Okasa Falconara non basta per portare via punti dalla Basilicata, la CMB passa 3-2. Arriva a Salandra la prima sconfitta stagionale delle ragazze di Giulia Domenichetti, al cospetto di quella che è ora la capolista solitaria. È la formazione di mister Neri a farsi preferire nel primo tempo, chiuso sull’esiguo vantaggio grazie alla rete dopo due minuti di Taty. Nel secondo round un rimpallo premia le lucane e Belli infila l’immediato 2-0. Ma il Falconara non molla, anzi cresce. Prima Dibiase è superlativa su Loth e capitan Ferrara, poi non può nulla sulla bella azione corale al 2’ della ripresa, coronata dal piattone vincente di Loth: 2-1. Il pareggio poco dopo, con l’olandese che offre a Colucci che insacca il 2-2. A cento secondi dalla fine Renatinha imbuca il gol partita. È il 3-2 finale. Sabato, alle 17.30, sfida in trasferta contro il Montesilvano.