Ancona
Primo ko per l'Okasa Falconara che cede nel finale contro la nuova capolista Cmb
13 ott 2025
GIACOMO GIAMPIERI
Cronaca
Primo ko per l’Okasa Falconara che cede nel finale contro la nuova capolista Cmb

CMB FUTSAL 3 FALCONARA 2

CMB FUTSAL: Dibiase, Taty, Vanin, Renatinha, Belli; Ion, Valendino, Marta, Lopopolo, Bergamotta, Casiero, Carpineta, Cimarosa. All. Neri

OKASA FALCONARA: Carturan, Pereira, Ferrara, Elpidio, Loth; Colucci, Taina Santos, Kondo, Scoponi, Gregori, Pirro, Bordacchini. All. Domenichetti

Arbitri: Pezzuto e Prisco (Lecce): crono: Giannelli

Reti: 2’14’’ Taty; 0’47’’ st Belli, 5’47’’ st Loth, 8’04’’ st Colucci, 18’06’’ st Renatinha

Una grande prestazione dell’Okasa Falconara non basta per portare via punti dalla Basilicata, la CMB passa 3-2. Arriva a Salandra la prima sconfitta stagionale delle ragazze di Giulia Domenichetti, al cospetto di quella che è ora la capolista solitaria. È la formazione di mister Neri a farsi preferire nel primo tempo, chiuso sull’esiguo vantaggio grazie alla rete dopo due minuti di Taty. Nel secondo round un rimpallo premia le lucane e Belli infila l’immediato 2-0. Ma il Falconara non molla, anzi cresce. Prima Dibiase è superlativa su Loth e capitan Ferrara, poi non può nulla sulla bella azione corale al 2’ della ripresa, coronata dal piattone vincente di Loth: 2-1. Il pareggio poco dopo, con l’olandese che offre a Colucci che insacca il 2-2. A cento secondi dalla fine Renatinha imbuca il gol partita. È il 3-2 finale. Sabato, alle 17.30, sfida in trasferta contro il Montesilvano.

© Riproduzione riservata