Primo maggio, a Marina i rifiuti sui marciapiedi

Primo maggio in spiaggia, a Marina di Montemarciano i rifiuti lasciati sui marciapiedi. Pic nic in spiaggia poco green quelli che in molti hanno organizzato sull’arenile dove in serata, prima di lasciare la spiaggia, hanno abbandonato sacchi su sacchi di rifiuti sul marciapiede. Buste di plastica portate ad hoc da casa, chiuse e lasciate in bella vista dai turisti mordi e fuggi che hanno approfittato delle temperature per trascorrere una giornata al mare. C’è chi non si è nemmeno preoccupato di cercare un cestino ed ha lasciato i sacchi sul marciapiede, a fianco al varco di accesso alla spiaggia, ma c’è anche chi ha trovato il cestino per le cartacce già pieno e così ha deciso di abbandonare la busta sotto lo stesso, il tutto in barba al buon senso. Un modus operandi comune, perché spesso, dopo una giornata al mare, anche nei tratti di spiaggia libera della spiaggia di velluto, quando i cestini sono colmi, c’è chi abbandona le buste sul marciapiede. Le foto dei rifiuti abbandonati sul marciapiede di Marina Montemarciano hanno fatto il giro dei social dove in molti invocano l’installazione di telecamere per sorprendere i ‘furbetti dei rifiuti’. E dal 1 maggio niente più cani in spiaggia ma come ogni anno, non mancano le proteste nei confronti di chi non rispetta il divieto e rischia una sanzione fino a mille e 500 euro.