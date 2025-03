Primo marzo, giorno memorabile. Dalla storia dell’ex Umberto I nasce il Poliambulatorio Bonarelli

Era il 2008 quando la vecchia Asur, dopo gli anni dell’abbandono, entrava in possesso della struttura. Ci vollero otto anni per avviare i lavori: 19 aprile 2016. Di lì, un iter affatto semplice. Un investimento di oltre 6,5 milioni di euro per il consolidamento sismico e l’ammodernamento degli impianti. Ecco, allora, perché il primo marzo 2025 è, parole del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, "una giornata storica". Di orgoglio e ripartenza: "La città si riappropria non solo di un presidio sanitario indispensabile, ma anche di un pezzo di memoria storica della nostra collettività". La sua soddisfazione pareggia quella del governatore Francesco Acquaroli: "La struttura è un patrimonio della sanità regionale e tornerà ad essere un punto di riferimento essenziale". È rinato ieri l’ex Umberto I nei suoi padiglioni 1 e 2, i nuclei originari del vecchio ospedale, presto intitolato - dopo la ratifica della Prefettura - alla dottoressa Giulia Bonarelli, primo medico donna iscritto all’Ordine dorico. La palazzina offrirà i servizi ospitati al Viale della Vittoria, dove invece rimarrà per ora la guardia medica. Nel Poliambulatorio saranno presenti un punto prelievi, l’attività infermieristica di somministrazione terapie e medicazioni, gli ambulatori specialistici per angiologia, cardiologia, dermatologia, fisiatria, medicina dello sport, neurologia, ginecologia, oculistica, ortopedia, odontoiatria, otorinolaringoiatria, oltre a quelli in libera professione, l’ambulatorio per stranieri temporaneamente presenti, l’attività di rilascio esenzioni per patologie e certificazioni distrettuali, il Punto unico di accesso socio-sanitario con l’Ambito, la continuità assistenziale, i servizi amministrativi, il Cup, la cassa e l’anagrafe assistiti. Servizi destinati ad aumentare. Intanto, da domani, l’edificio tornerà fruibile "con 13 infermieri, circa 20 medici e 4 amministrativi", i numeri illustrati dalla dottoressa Elena Di Tondo, responsabile del Distretto. L’auspicio è portare qui "anche i medici di medicina generale", integra Giovanni Stroppa, dg dell’Ast di Ancona. E i parcheggi? Contatti con la "curatela per usare la zona retrostante, mentre per l’utenza si valuterà una parte degli stalli in Largo Cappelli. Vedremo la pressione quando in funzione e quali spazi liberare". Non se ne escludono altri nel vicino park. Cinque piani al Bonarelli, circa 2.720 metri quadri. Sarà fondamentale anche per "sgravare" il carico di accessi a Torrette. "La sfida delle sfide è potenziare la sanità sul territorio garantendo maggiori prestazioni, affinché i cittadini non debbano rivolgersi esclusivamente ai pronto soccorso e agli ospedali che nascono per gli acuti", aggiunge Acquaroli. E sottolinea il vicepresidente con delega alla Salute Filippo Saltamartini: "Questo Poliambulatorio testimonia il nostro impegno concreto verso una sanità più moderna, accessibile e vicina ai bisogni della comunità". Parata di autorità militari, religiose e civili presenti. Dopo la benedizione dell’arcivescovo Angelo Spina, il primo sopralluogo nel nuovo Poliambulatorio. E l’emozione degli anconetani nel vederlo rinascere.