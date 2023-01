Primo nato figlio di jazzisti e notte di musica ovunque

Il primo nato della provincia di Pesaro e Urbino ha fatto sentire la sua voce alle 6.02 di ieri mattina. Si chiama Leonardo Dominici, pesa 2,900 kg, ed è il figlio di Ivanova Maya Petrova, pianista e di Giacomo Dominici, pesarese, docente al Conservatorio e presidente del Jazz club di Pesaro. L’ultimo nato del 2022 è arrivato all’ospedale di Fano alle 22.05 ed è Martina di 3,050 kg. "Siamo di fronte ad un crollo delle nascite – dice il primario di Marche Nord Claudio Cicoli – la politica deve intervenire subito e dare aiuti alle giovani coppie per avere i figli". Il bilancio è di oltre 140 nascite in meno rispetto al 2021. Ma c’è chi non ha voluto pensare a niente e si è gettato in mare ieri mattina sia a Pesaro che a Fano ed anche nei torrenti dell’Appennino per salutare il nuovo anno. A Pesaro lo hanno fatto in 60, a Fano erano in 25 mentre nei torrenti come l’Auro si sono tuffati in sei per la temperatura molto più rigida. Infatti lungo la costa l’acqua del mare si aggirava sui 10 gradi mentre la temperatura esterna toccava i 15 gradi. C’era chi ha portato le fette di panettone e bottiglie di prosecco per riprendersi. A proposito di dolciumi: le feste di Capodanno a Pesaro, Fano e Urbino oltre che nei i paesi della provincia sono state all’insegna della musica col pienone ovunque, segno che la gente si sentiva come liberata dalla paura del covid. A Pesaro c’erano sul palco i Dual Size con Clarissa Vichi e Daniele Mancini mentre a Fano c’era la musica ’60, ’70 e ’80 fino a quella di oggi, al cinema la verve comica dei ragazzi del San Costanzo Show, nel parcheggio di via XXIV Maggio la suggestione del pattinaggio su ghiaccio e per finire il grande spettacolo musicale di "Cenerentola" al Teatro della Fortuna. A Urbino, tanta musica in piazza e ’folletti’ in libera uscita