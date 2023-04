Primo ribaltone: da Azione alla Lega "Non mi riconosco più in certi valori"

Elezioni Comunali di Ancona, la coordinatrice di Azione salta la staccionata e si candida con la Lega. Un vero e proprio ribaltone politico dal centrosinistra al centrodestra per la candidata al prossimo consiglio comunale. A farlo è stata Francesca Cantarini che già ha diffuso il ‘santino’ elettorale sulla rete annunciando la sua battaglia dentro il partito di Matteo Salvini e al fianco di Daniele Silvetti candidato sindaco del centrodestra: "La Lega è un partito moderato e non di destra populista come sostiene qualcuno – spiega le ragioni della sua scelta la Cantarini – e ho trovato persone straordinarie. Gente fuori dalle ideologie a cui piace lavorare, politici bravi, ambiziosi e fuori dal mero interesse delle poltrone. Tutti valori che in Azione non vedevo più, un partito sempre più teso verso un’ideologia di sinistra che non appartiene a una donna di centro come me".

È successo tutto in pochissime settimane. Alla fine di febbraio si faceva immortalare assieme alla candidata di centrosinistra, Ida Simonella, al mercato delle Erbe. A metà marzo poi, d’improvviso, le dimissioni da coordinatrice del partito di Calenda sul capoluogo attraverso una mail al segretario regionale di Azione, Tommaso Fagioli, consigliere comunale uscente e capolista alle amministrative in calendario esattamente tra un mese: "Delle dimissioni di Francesca Cantarini ho appreso da una sua mail inviata a metà marzo – precisa Tommaso Fagioli – Nel testo mi spiegava che si era vista costretta a lasciare l’incarico di coordinatrice sul territorio anconetano per motivi di lavoro. Doveva cambiare città e aveva altre necessità. Non mi restava che prenderne atto, ci mancherebbe, in fondo la politica è passione, ma nella vita ci sono altre priorità. Certo non mi aspettavo che lei compisse un salto così ampio. Alla faccia delle ragioni professionali. Ammetto di essere rimasto molto sorpreso nel vedere il suo manifesto elettorale sotto il simbolo della Lega a meno di un mese dal suo addio".

Terzo Polo e centrodestra spesso flirtano insieme a livello nazionale, una linea aperta soprattutto con Forza Italia e non certo con la Lega. Ad Ancona Azione e Italia Viva sostengono la candidata di centrosinistra e dunque il passaggio della Cantarini da uno schieramento all’altro fa molto più rumore di altre iperboli. Lega che presenterà la sua lista elettorale alla stampa, compresa l’ex segretaria comunale di Azione, la prossima settimana.

Pierfrancesco Curzi