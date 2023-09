Primo soccorso, lezioni alla Misericordia

Sarà presentato giovedì alle 21 nel salone parrocchiale di Osimo Stazione il corso di primo soccorso aperto alla cittadinanza per aspiranti volontari, completamente gratuito, organizzato dalla Misericordia Osimo. La durata del corso per il primo step è di 10 lezioni teoriche da svolgersi in orario serale con cadenza settimanale. Saranno tenute da personale sanitario specializzato e da istruttori Irc. Gli incontri sono finalizzati all’apprendimento delle manovre di primo soccorso, (rianimazione cardio polmonare, disostruzione pediatrica delle vie aeree) e delle pratiche da adottare in caso di emergenza sanitaria (traumi, incidenti stradali, svenimenti).