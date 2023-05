Primo volo per Parigi Esauriti tutti i posti

Inaugurata la rotta aerea Ancona-Parigi, ieri il volo inaugurale verso la Ville Lumière. In un clima di generale entusiasmo, tra viaggiatori, piloti e assistenti, il grande velivolo di Volotea è decollato poco prima delle 19 dall’aeroporto sito a Falconara in direzione Francia, nello scalo di Orly. Un decollo "storico" e subito sold-out perché i 156 posti disponibili sono andati esauriti in un amen. Il volo verso la capitale francese sarà disponibile dall’Ancona International Airport con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. Si tratta di una rotta che accorcia le distanze tra le Marche e la Francia, proponendo un collegamento a tutti i passeggeri del Sanzio e consolidando, allo stesso tempo, l’impegno del vettore a livello locale (già presente con i voli verso le quattro città delle isole Sicilia - Catania e Palermo - e Sardegna - Cagliari e Olbia -). Proprio alla vigilia, il governatore Francesco Acquaroli aveva parlato del volo per Parigi come "una grande opportunità per la nostra regione", integrando "ora potremo incrementare notevolmente i flussi anche fuori stagione visto che il volo prosegue tutto l’anno. Non meno importante le potenzialità per le imprese, considerando che il mercato francese è tra i primi per l’export marchigiano".