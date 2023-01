Principio d’incendio per un corto circuito: arrivano i vigili del fuoco

Sono arrivati i vigili del fuoco ieri mattina in un appartamento di via Fagioli a Osimo per domare un principio di incendio. Il rogo si era originato dal corto circuito di una lavastoviglie in funzione. A dare l’allarme è stato lo stesso proprietario che, non appena notato il fumo, ha chiamato i pompieri del distaccamento di San Sabino che sono arrivati nel giro di poco per effettuare l’intervento. Diversi i danni circoscritti alla sola stanza dove era collocato l’elettrodomestico ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto.