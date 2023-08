Priorità ai lavori sul tetto della Chiesa di Sassoferrato

Crollo di una parte della volta della chiesa Santa Maria delle Spinelle, si lavora per coprire il tetto ed evitare l’ulteriore ammaloramento della struttura risalente al XVI secolo. Salve, le statue della Madonna, di Santa Bernadette la veggente e del Cristo Morto che i vigili del fuoco hanno tolto prontamente dai detriti e consegnato al parroco don Alberto Castellani. "La Curia Vescovile – spiega il sacerdote – ha già inviato una sua delegata con un ingegnere che sta prendendole opportune misure per coprire il tetto e impedire alle intemperie di lesionare ulteriormente la chiesa". I cabernardesi sono sotto choc per quanto accaduto fortunatamente di notte e non durante le funzioni religiose. "Come amministrazione comunale – spiega il sindaco Maurizio Greci – aiuteremo la Curia in ogni sua iniziativa per ricercare fondi per la ricostruzione, anche perché purtroppo nel comprensorio che confina con il pesarese la chiesa di Cabernardi era rimasta l’unica chiesa aperta con la Chiesa della Sacra Famiglia di Monterosso". Resta da capire se sia lesionata l’intera struttura o solo la parte che ha ceduto.