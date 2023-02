"Priorità alla sanità: serve ai cittadini"

La sanità di prossimità al centro dell’incontro della squadra di Marco Baldassini sindaco (liste Ancora Falconara e Vola Falconara, più Polo dei Riformisti) al circolo Quercetti di Castelferretti. In una sala gremita, venerdì, il comandante navale 45enne accompagnato dall’ex preside Maria Ambrogini e dalla psicoterapeuta Francesca Rosati (già indicate, in caso di elezione, rispettivamente come vicesindaco con deleghe a Scuola e Cultura e assessore a Servizi sociali e Sanità) hanno fissato le priorità in materia sanitaria: "Avere un assessorato specifico – ha spiegato Rosati – significa occuparsi dei bisogni sociali e sanitari delle persone, individuare le loro necessità, garantire l’integrazione dei servizi e delle risorse evitando le sovrapposizioni, allo scopo di migliorare la qualità di vita dei cittadini. I Comuni hanno la funzione di fare da ponte tra le esigenze dei cittadini e le istituzioni deputate alla programmazione socio-sanitaria". E nel dettaglio, ha parlato delle problematiche legate allo smantellamento del presidio di Castelferretti, "con i servizi Umee, Umea, Adi e centro prelievi che sono in procinto di essere ubicati presso zone limitrofe, con la conseguenza di generare un grande disagio della popolazione locale". Baldassini, a riguardo, ha presentato un’interrogazione il 17 novembre, senza trovare risposta. Rosati ha parlato anche della chiusura del Centro Alzheimer (2020): "I servizi per gli anziani sono scarsi e insufficienti per le necessità – ha detto –. È necessario ragionare in un’ottica di ampie vedute di fronte a questo quadro estremamente complesso fatto di luci e di ombre". La volontà della coalizione Baldassini e Terzo Polo è chiara: "Senza tante promesse aleatorie ma concrete e operative, siamo partiti dall’analisi della situazione del nostro territorio, cercando di individuare gli obiettivi da perseguire e fare una programmazione da attivare e da verificare".