"Priorità assoluta alla scuola"

L’Ufficio tecnico del comune di Cupra, diretto dall’architetto Luca Vagnoni, è in fibrillazione per tutti i progetti da cantierizzare e da prevedere durante il 2023. Abbiamo fatto il punto con il sindaco Alessio Piersimoni. "Priorità assoluta alla scuola. In questi giorni siamo in contatto con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che deve approvare il progetto definitivo e il relativo finanziamento, già previsto dalle ordinanze commissariali precedenti. Ultimo passaggio prima dell’appalto".

A tenere sulle spine l’Ufficio Tecnico è la procedura d’appalto per la costruzione del nuovo asilo, che sarà costruito con i 750 mila euro erogati dal Pnrr da realizzare in via delle Conchiglie, progettato dall’architetto Domenico Sfirro. "Abbiamo tempo solo fino a maggio entro il cui termine dovranno essere appaltati i lavori –aggiunge il sindaco Piersimoni –. Siamo anche concentrati sul paese alto per la sistemazione delle mura castellane e dell’area del parco urbano, per i cui lavori ci sono già i progetti e siamo a caccia di finanziamenti. L’altra priorità è la frana del Castello di Sant’Andrea, per la quale abbiamo avuto 70 mila euro di finanziamenti per la progettazione, stessa cifra per progettare la ristrutturazione della scalinata di piazza Garibaldi".

"Per ora abbiamo eseguito i lavori per riaprire l’area, mentre per la frana siamo impegnati a chiudere l’accordo con la famiglia Olivieri, per la cessione volontaria dell’area sottostante, in modo da non avere problemi di esproprio durante i lavori, quando troveremo eventuali fondi regionali, presumibilmente attraverso i Fesr".

Il progetto per la ristrutturazione della scalinata storica è pronto ed è all’approvazione della Soprintendenza. Tre progetti sono invece previsti nel cimitero. "Il primo riguarda la sistemazione della parte monumentale, che per ora è stata soltanto messa in sicurezza dopo i danni causati dal terremoto e questo sarà il lavoro più lungo e difficile, per il quale stiamo cercando fondi attraverso l’Ufficio per la Ricostruzione – conclude il sindaco Piersimoni – Il secondo progetto prevede un intervento nella parte centrale, quella non storica, cui teniamo molto. Anche in questo caso aspettiamo di intercettare i fondi necessari. C’è poi il terzo progetto per l’ampliamento del cimitero il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato ed attende di andare a gara d’appalto". Un cronoprogramma di elevato impegno soprattutto in ottica di un comune di poco più di 5 mila abitanti.

Marcello Iezzi