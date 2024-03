Pro e contro dell’euro digitale

L’euro digitale è un mezzo elettronico di pagamento accessibile gratuitamente a tutti, è un’emissione della Banca Centrale che sarà utilizzabile in tutti Paesi che hanno come moneta l’euro. Ancora pochissime persone usano questo metodo digitale, ma quando si diffonderà sarà una forma di pagamento molto comoda, veloce e sicura. L’euro digitale ha dei vantaggi, ma anche degli svantaggi. Uno dei vantaggi principali dell’euro digitale è la comodità, perché, anziché portare ogni volta il portafoglio con sé, basta prendere il telefono con all’interno il pagamento elettronico. Un altro vantaggio è che con questo sistema si riduce lo spreco di carta che si consuma producendo i contanti e le ricevute. Il pagamento elettronico è molto vantaggioso e migliore rispetto a quello manuale perché è un sistema gratuito, semplice, sicuro per effettuare acquisti in modo rapido e veloce, però utilizzandolo si aumenta il rischio di essere truffati da hacker che possono entrare nel conto delle persone e rubare loro il denaro in esso presente. Il pagamento elettronico può funzionare o no in base alla presenza o all’assenza del wi-fi: ci sono zone dove la connessione è molto scarsa e il pagamento elettronico potrebbe non funzionare. Secondo noi, l’euro digitale può veramente rappresentare una forma interessante di sviluppo e di crescita economica del sistema finanziario e saremo veramente curiosi di scoprire questa nuova forma di pagamento innovativa applicata così nella vita di tutti i giorni.

Andrea Galeazzi,

Giacomo Galeazzi, 3A