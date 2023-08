Pro loco Falconamare Coscia nuova presidente

Sorpresa, Cristina Coscia della New Event è il nuovo presidente della Pro loco Falconamare. Nel rinnovato direttivo, anche lo storico balneare Valter Cremonesi e la conferma di tanti commerciati noti della città, tra i quali il pilastro dell’associazione Carlo Umberto Rossi. Le nomine del consiglio sono state ratificate negli scorsi giorni, all’esito delle dimissioni rassegnate dal vecchio presidente Ilenia Orologio e il conseguente decadimento degli incarichi consiliari. L’imprenditrice aveva compiuto il passo di lato per partecipare alla tornata elettorale dello scorso maggio (nella quale è stata eletta consigliere in Direzione Domani, dunque nominata assessore a Commercio e Servizi sociali dal sindaco Stefania Signorini, ndr) e, al tempo stesso, per assicurare apoliticità ed apartiticità alla Falconamare. Di qui si è arrivati all’insediamento del nuovo direttivo, entrato ufficialmente in carica a cavallo tra luglio e agosto. Il presidente, come anticipato, sarà Cristina Coscia (New Event). Il vice, invece, Carlo Umberto Rossi della corniceria Nuova Casa Duemila. Non sarebbe una Pro loco Falconamare senza di lui, che ha ricoperto i ruoli di vertice all’interno dell’associazione. La mansione di segretaria è stata conferita a Cristina Massaccesi della Farmacia Galatello. Continueranno a far parte del direttivo, invece, le confermatissime Costanza Angelelli di Costantino e Sara Giuliani del Caffè Saccaria.

La quota new entry sarà assicurata da Valter Cremonesi, ex titolare dei bagni Marcello&Valter. "Siamo determinati nel proseguire l’ottimo lavoro svolto in questi anni – afferma il neo presidente Cristina Coscia -. Stiamo lavorando ad alcuni eventi importanti. Il primo fra tutti, a settembre, lo Castello Antiquo in collaborazione con tante altre associazioni. Poi inizieremo a dedicarci al Natale e al Carnevale, ma stiamo già pensando a nuove manifestazioni per far vivere la città".

Giacomo Giampieri