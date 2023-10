Pro Patria a mani vuote. La Pro Vercelli vince 2-1

Al Silvio Piola nel derby tra Pro sono le bianche casacche di casa a spuntarla sui tigrotti biancoblù. Al 2’ del primo tempo già in occasione del primo corner Rutigliano di testa impegna l’ex interista Mangano preferito a Rovida, con una parata in due tempi. Passano 10’ e su servizio dal corner di Santoro, Mustacchio anticipa tutti sul primo palo insaccando per il vantaggio della Pro Vercelli. I tigrotti rispondono con Stanzani, il cui sinistro finisce sotto la traversa dopo la bella triangolazione a sinistra tra Ndrecka e Marano. Nella ripresa all’11’ il tiro cross di Maggio dalla sinistra inganna la difesa della Pro Patria e Mangano, terminando la sua corsa nell’angolino opposto della porta.

I bustocchi di mister Riccardo Colombo che dovranno correggere per il futuro gli inizi di ripresa non riescono poi a correggere l’andamento della gara al Silvio Piola, anche perché al 34’ Sassi devia un bel tiro di Stanzani che aveva rubato il passo al difensore avversario.

Luca Di Falco