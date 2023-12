Pro Patria, è finito il digiuno. Il gol di Moretti piega la Dea

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Allo stadio Carlo Speroni contro l’Atalanta Under 23, la Pro Patria torna finalmente alla vittoria. I tigrotti non vincevano in casa dal 5 febbraio mentre l’Atalanta rappresenta comunque un bel progetto e l’undici è capitanato da Christian Capone, talento locale scoperto alla Robur Albairate proprio da un ex allenatore del settore giovanile della Pro Patria come Carlo Sala. I padroni di casa confermano il 3-5-2 classico mentre la Dea si presenta con un inedito 4-3-2-1, proprio con Capone libero da svariare partendo dalla trequarti sinistra. Su punizione, al 2’ la conclusione di Parker termina a lato. Nel primo quarto d’ora la gara appare bloccata con tanti duelli uno contro uno impostati sulla fisicità più che sulla tecnica, che spezzettano il gioco di entrambe le squadre. Alla 16’ lo strappo di Di Serio su assist di Cortinovis ma Moretti è puntuale nel tackle. Ancora gli orobici al 22’ con Di Serio ma Rovida è attento. La Pro Patria risponde 5’ dopo con il colpo di testa di Parker alto su centro di Renault. Anche il tiro da fuori di Varnier prima dell’intervallo è fuori.

Nella ripresa al 1’ subito Atalanta pericolosa: tiro di Alessandro Mallamo, fratello di Andrea della Pro Patria oggi assente, da appena dentro e Rovida devia sul suo palo per il primo vero brivido del match, vento e gelo a parte. Al 3’ Rovida scivola su un disimpegno arretrato e rischia di combinarla grossa con la porta spalancata. E’ poi Pitou davanti alla porta al 12’ a farsi recuperare da Mallamo per la più ghiotta occasione capitata ai tigrotti. Al 13’ sugli sviluppi del corner battuto da Pitou, Moretti nei pressi della riga della porta, colpendo in tuffo segna il vantaggio che riscalda lo stadio bustocco. Al 19’ arriva il secondo palo di Mallamo, senza deviazione questa volta. Vismara al 25’ vola sulla semigirata di Castelli con la Pro Patria ancora pericolosa su corner e l’Atalanta schierata a zona, colta di sorpresa. Al 28’ ancora Mallamo insidioso su punizione con Rovida che alza sopra la traversa.