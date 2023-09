Pro Sesto, rialza la testa Si riparte dal Fiorenzola

SESTO S. GIOVANNI (Mi)

di Sergio Gianni

Le partenze fulminanti non abitano qui. La tradizione, anzi, vuole la Pro Sesto protagonista di debutti negativi in serie C: nella scorsa stagione, per esempio la squadra allora allenata da Matteo Andreoletti inaugurò il campionato a Vicenza incassando una sconfitta per 6 a 1. Quest’anno non è andata molto meglio: la nuova Pro, riaffidata a Francesco Parravicini, è stata battezzata con un 5 a 2 dalla Pergolettese. Un ottimo e pressante motivo per cercare oggi la riscossa allo stadio Breda (ore 18.30), nell’esordio casalingo con il Fiorenzuola.

Perdersi nei rimpianti per la scorsa Pro Sesto, capace di piazzarsi al quarto posto al termine di un’esaltante stagione regolare, è inevitabilmente dannoso. Molti dei pezzi migliori non sono rimasti: è il caso di Capelli, Corradi, Vaglica, Gerbi, Marzupio, Giubilato… Al suo posto c’è una formazione rivoluzionata, affidata al tecnico Francesco Parravicini, di ritorno sulla panchina biancoceleste. Un esordio positivo, dunque, sarebbe l’antidoto ideale per battere lo scetticismo e neutralizzare le incombenti polemiche. "Siamo partiti malissimo – ammette il direttore sportivo Gianni Califano –, chiediamo scusa ai nostri tifosi e a tutti quelli che seguono la Pro Sesto. Quella con la Pergolettese è stata una partita andata male sotto tutti i punti di vista ed è stata dura da smaltire. Con il Fiorenzuola ci attende una battaglia, ma per noi tutte saranno battaglie".