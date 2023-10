Pro Sesto una partita di orgoglio. La rete di Sereni vale doppio

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Ottimo punto per la Pro Sesto che riesce a fermare il Padova al Breda nei minuti conclusivi della partita. I biancoscudati possono recriminare per il calcio di rigore fallito al 9’ del primo tempo da parte di Bortolussi, con Botti bravo a sventare il tiro avversario dagli undici metri. Bortolussi però al 25’ si riscatta insaccando il vantaggio patavino con un tocco davanti al portiere dopo l’intelligente sponda area da parte di Russini nelle vesti di torre. Nella seconda frazione al 13’ Sala per la Pro Sesto spreca la ghiotta occasione di pareggiare i conti della partita, ma la rete dell’1 a 1 arriva grazie a Sereni al 35’. Il giocatore biancoazzurro è protagonista di un eurogol con un sinistro che in area trafigge Donnarumma, che nulla può fare per opporsi e così il Padova dopo il match con la Pro Patria è costretto ad impattare contro un’altra lombarda, stavolta lontano dalle mura amiche.

L.D.F.