Problemi pure alla Galleria del Risorgimento

Galleria del Risorgimento: che fine hanno fatto i lavori per il recupero e la valorizzazione di una delle arterie più importanti del sistema stradale anconetano? Iniziati nella notte tra il 3 e il 4 marzo scorsi dovevano terminare a luglio, ma poi i tempi si sono allungati e hanno portato a una serie di nuove date, mai rispettate. L’ultima va lo slittamento della consegna dei lavori dalla prima decade di agosto alla fine dello stesso mese. Ora, siamo a metà settembre e da tempo l’opera non sembra fare passi avanti. A parte le paratie chiare montate sulle due fiancate del tunnel sembra ci sia ancora parecchio da fare. Di questo passo anche il progetto di rendere la Galleria del Risorgimento ancora più bella grazie all’intervento di un noto archistar sambenedettese sembra destinato a essere posticipato.

Per mesi la ditta incaricata ha lavorato nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi alla circolazione stradale; inizialmente, invece, era stato annunciato che i lavori sarebbero andati avanti nelle ore diurne per una questione di costi, poi la struttura dei lavori pubblici è riuscita a reperire i fondi per farli procedere di notte, con la galleria chiusa al traffico dalle 22 alle 5 del mattino. L’unico intervento portato a termine sono i murales realizzati dall’artista Run l’anno scorso, non apprezzati da tutti. A proposito di gallerie, non ci sono buone notizie neppure per quella Dorica, dove la trattativa tra il Comune e il condominio per il decoro sembra stia incontrando ancora delle resistenze.