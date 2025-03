Prodotti cosmetici dalla carta: ecco il progetto

Si apre una nuova era per la carta e parte dall’idrolizzato di cellulosa, ottenuto attraverso processi di idrolisi enzimatica, che si è rivelato un ingrediente di valore nei cosmetici per le sue proprietà filmogene, idratanti e protettive. La ricerca su questo componente chiave nella produzione della carta è nata anche da una necessità sociale e territoriale: da quando a Fabriano è stata chiusa l’azienda Giano, all’interno della cartiera più famosa d’Italia, medici, studiosi e imprenditori non si sono dati per vinti, e hanno iniziato un percorso per far rinascere la carta sotto altre forme. Tutto questo è avvenuto partendo da una componente essenziale della carta, l’idrolizzato di cellulosa, la cosiddetta "acqua di carta".

L’estratto bioattivo derivato dalla cellulosa, che ha dimostrato un forte potenziale idratante e riequilibrante del microbioma cutaneo. Oltre a essere in grado di creare una barriera protettiva sulla pelle, favorendone l’idratazione e migliorandone la resistenza, questo composto e prodotti correlati sono stati presenti ieri in anteprima alla spa del resort "Il Marchese del Grillo" alla presenza di medici ed esperti della carta. "Dati di letteratura riportano come l’idrolizzato di cellulosa possa creare una barriera protettiva sulla pelle, favorendo l’idratazione e migliorando la resistenza cutanea – spiega Roberta Censi, docente e ricercatrice della Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell’Università di Camerino –. Questo ingrediente, oltre ad avere un’azione emolliente, è certamente utile nel trattamento di pelli secche e irritate, grazie alla sua capacità di trattenere l’umidità e ripristinare il film idrolipidico cutaneo. Ulteriori studi, che stanno per partire, potranno approfondire lo studio della molecola e confermare la sua efficacia in ambito cosmetico, estetico e dermatologico, anche per il trattamento di condizioni come la dermatite atopica".

Questo progetto rappresenta una svolta per il territorio, dimostrando come l’innovazione possa trasformare una crisi industriale in una nuova prospettiva di sviluppo. La chiusura della Giano, parte delle storiche Cartiere di Fabriano, è un duro colpo per l’economia locale. La decisione, annunciata dal gruppo Fedrigoni, ha portato alla cessazione delle attività produttive a partire dal primo gennaio coinvolgendo direttamente 195 dipendenti, tra operai e impiegati, distribuiti tra lo stabilimento di Fabriano e l’unità di trasformazione di Rocchetta. La produzione cartaria, avviata nel 13esimo secolo, ha reso Fabriano un centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale. La perdita di 195 posti di lavoro in una comunità di circa 30mila abitanti significa riduzione della forza lavoro locale, con potenziali effetti a catena su altre attività economiche e sul tessuto sociale della zona.