Prodotti "Solo Marche" in via degli Orefici: "Tutte le bontà regionali"

Via degli Orefici, arriva un nuovo negozio. Sbarca in centro ’Solo Marche – Ritorno alle origini’, di Mery Montagnoli ed Enrico Flamini: "Siamo qui dal 3 dicembre – spiega Mery – Abbiamo solo prodotti marchigiani di micro produttori della regione, aziende di famiglia che non sono inserite nella grande distribuzione. Rimarremo aperti a lungo, non sarà un temporary. Però abbiamo preso in affitto anche un locale di fianco e noi staremo qui per il tempo della ristrutturazione. Questa rimarrà comunque una vetrina, mentre di là, sempre in via degli Orefici, faremo vendita e somministrazione di prodotti tipici marchigiani di micro produttori. Pranzi, cene, aperitivi e vendita di prodotti su due piani, dove un tempo – per intenderci – c’era Ravajoli". Di fianco, invece, c’era un’attività di abbigliamento. Il negozio era sfitto da tempo. Ci penserà Mery a imprimere un cambio di passo al vicoletto che collega corso Mazzini a piazza del Plebiscito, per tutti piazza del Papa. Sugli scaffali di ‘Solo Marche’, ecco "lenticchie, legumi, pasta, confetture, marmellate, miele. Ma anche vini, olio e tanto altro. Volevamo rimanere in centro e in modo particolare in questa strada, via degli Orefici, che appartiene ad Ancona, con le sue botteghe. E noi vogliamo identificarci con i piccoli negozietti. Abbiamo avuto una grande risposta, perché la gente ama il ritorno alle origini". Da qui a gennaio 2024, chiuderanno invece ´Fantasie di carta´, di Roberta Pesaresi, e Rivière, di Isabella Romagnoli.

ni.mor.