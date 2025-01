Prodotto anche da Marche Teatro: il debutto al Biondo di Palermo. Ad Ancona nella prossima stagione

Il debutto in prima mondiale è in programma al Teatro Biondo di Palermo il 31 gennaio, ma lo spettacolo che il direttore di Marche Teatro Giuseppe Dipasquale sta provando alle Muse fa già parlare di Ancona gli addetti ai lavori. E’ qui, infatti, che il regista e drammaturgo sta provando ‘Il male oscuro’, tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Berto. Dopo questa prima fase di prove il cast si trasferirà in terra siciliana per le prove ‘ufficiali’, al termine delle quali ci sarà l’attesa première. Per vedere lo spettacolo nel capoluogo marchigiano bisognerà aspettare la prossima stagione. Dipasquale, che ha curato anche l’adattamento scenico, dirige una compagnia di sette attori formata da Alessio Vassallo, il protagonista, Ninni Bruschetta, Cesare Biondolillo, Lucia Fossi, Luca Iacono, Viviana Lombardo, Consuelo Lupo e Ginevra Pisani. Le scene sono di Antonio Fiorentino, i costumi di Dora Argento, le musiche di Germano Mazzocchetti. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Biondo di Palermo, da Marche Teatro e dal Teatro Stabile di Catania. La pièce sarà in scena in questa parte di stagione a Palermo fino al 9 febbraio, poi dal 14 febbraio al 23 febbraio al Teatro Stabile di Catania (Sala Verga), e il 27 e 28 febbraio al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila. ‘Il male oscuro’ di Giuseppe Berto è considerato un caposaldo della letteratura italiana, un successo editoriale che nel giro di una settimana si aggiudicò i premi letterari Viareggio e Campiello. Rizzoli lo pubblicò nel 1964. L’onda lunga del successo non si è mai spenta, tanto che gli editori continuano a ristamparlo in nuove edizioni. Nel ‘90 Mario Monicelli ne trasse un film pluripremiato, affidando il ruolo del protagonista a Giancarlo Giannini. Il romanzo narra la vicenda autobiografica di uno scrittore in crisi, segnato dai sensi di colpa per la morte del padre. Un’opera che colpisce per la sua attualità, per l’analisi accurata di un malessere profondo, nel quale oggi si riconoscono molti di noi. L’io narrante ha la sensazione di non riuscire a governare la propria vita. Sospinto dagli eventi, dall’incapacità di relazionarsi autenticamente con i familiari, la moglie e l’amante, sprofonda nella depressione.