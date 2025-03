"Produzione in calo, Fabriano attende risposte"

La città della carta ha accolto Andrea Orlando, già Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministro della Giustizia, per un confronto sulla situazione occupazionale del distretto industriale fabrianese e sulle sue prospettive di sviluppo. Un’occasione per discutere delle difficoltà che sta vivendo l’industria italiana in un contesto geopolitico molto complesso nel quale le relazioni internazionali e la competizione tra sistemi produttivi stanno diventando sempre più aspre. I casi Fedrigoni e Beko rientrano in uno scenario che diventa più preoccupante se inquadrato dal punto di vista delle aree interne, soggette a tendenze di spopolamento e deindustrializzazione.

All’incontro al palazzo del Podestà aperto al pubblico, organizzato dalla Coalizione democratica per Fabriano e moderato dal sindaco Daniela Ghergo, si è espresso su Beko (a rischio 300 posti di lavoro tra lo stabilimento di Melano e la sede impiegatizia): "Oggi chiediamo al Governo quali sono i passi che possono consentire, in una interlocuzione con la proprietà turca, di avere garanzie che fino a qui non ci sono state. E più in prospettiva quali sono le scelte che si vogliono fare su una filiera come quella degli elettrodomestici che in questi anni, come abbiamo visto, ha avuto molti problemi che evidentemente non sono stati risolti nella cessione da Whirlpool a Beko".

Il riferimento anche alla vertenza Fedrigoni che vede, al momento, circa 30 lavoratori in cassa integrazione, mentre i restanti sono stati ricollocati. Prima l’incontro con le parti sociali durante il quale ha detto: "È necessario un piano per evitare la deindustrializzazione del Paese. Dopo 25 mesi di caduta della produzione industriale non c’è una risposta del Governo e neppure una risposta sulle situazioni puntuali che purtroppo connotano il nostro Paese. Fabriano è una di queste realtà che attendono una risposta. I dazi non sono sicuramente un bene ma non vanno guardati in modo contemplativo. C’è bisogno di una politica industriale europea c’è bisogno di un intervento regolatorio, eventualmente anche di una risposta sul fronte degli stessi dazi perché noi esportiamo ma importiamo anche molti servizi dagli Usa. Ascolteremo i sindacati e le parti sociali perché credo sia giusto ascoltare le valutazioni delle forze sociali e quali sono le loro preoccupazioni. Poi metteremo a disposizione la forza del nostro partito per sostenere la loro battaglia e spiegheremo quale lavoro stiamo facendo per provare a costruire un piano che il Governo non sta mettendo in campo. Quindi dall’opposizione quali possono essere gli strumenti per avere una riflessione seria sulla competitività del Paese".