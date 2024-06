Produzione industriale diminuisce del 3,3%

In calo del 3,3% su base tendenziale la produzione dell’industria manifatturiera delle Marche nel primo trimestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Un risultato in linea col dato nazionale (-3,1%), secondo i risultati dell’indagine del centro studi di Confindustria. Nel trimestre gennaio-marzo, l’andamento delle vendite in termini reali ha registrato -2% rispetto al 2023, dovuta al -6,8% registrato sul mercato interno e al +3,5% sul mercato estero. Nella media trimestrale i livelli occupazionali sono moderatamente cresciuti (+0,7%).