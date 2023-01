‘Prof, posso andare in bagno?’: lezione di Galiano e Perissinotto

Può una lezione essere magica? Che cosa hanno da dirci ancora oggi libri scritti centinaia di anni fa? È possibile raccontare la grammatica, la letteratura, la storia in modo divertente?

Domande a cui risponderà domani (ore 17.30, ingresso libero) lo spettacolo di Enrico Galiano e Pablo Perissinotto ‘Prof, posso andare in bagno?’, in scena al Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Galiano, scrittore e insegnante fra i più seguiti d’Italia, scommette di sì e accompagna il pubblico in un viaggio fra storie vissute in classe e vere e proprie lezioni, per portare la scuola fuori da scuola, ma anche per far entrare in quel mondo meraviglioso che condivide ogni giorno coi suoi ragazzi.