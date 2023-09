Professioni sanitarie, pronto il test per 760 posti

Tutto pronto per le prove d’ingresso per l’accesso ai corsi di laurea triennale e magistrale delle Professioni Sanitarie. Il 14 settembre si terrà il test di ingresso per i corsi di laurea triennale delle Professioni Sanitarie: Assistenza Sanitaria, Fisioterapia (sedi di Ancona e Ascoli Piceno), Igiene dentale (sede di Ancona), Infermieristica (sedi di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro), Logopedia (sedi di Ancona e Fermo), Ostetricia (sede di Ancona), Tecniche di Laboratorio Biomedico (sede di Ancona), Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (sede di Ancona), Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (sedi di Ancona e Ascoli Piceno), Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva (sede di Macerata). La prova di ammissione è alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, in via Tronto 10 Ancona. Al fine di evitare assembramenti le candidate ed i candidati sono convocati in gruppi scaglionati a partire dalle 8.30. La prova inizierà alle ore 13 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. I posti disponibili sono 760.