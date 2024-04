Profili, ripristinata la culla per la vita

"Ripristinata la culla per la vita all’ospedale Engles Profili (non funzionante da oltre un anno, ndr)". A renderlo noto è l’Ast. "Dopo la necessaria messa in sicurezza a seguito degli eventi sismici, i necessari controlli e il collaudo a cura dei servizi preposti tra cui i vigili del fuoco e l’ufficio tecnico, la culla tornerà ad essere utilizzabile da domani (oggi, ndr). In tutta Italia ne esistono una sessantina: è una culla speciale, preposta all’accoglienza in totale sicurezza di neonati nel massimo rispetto della privacy. E’ posizionata accanto al pronto soccorso. Era stata inaugurata nel 2016, quando era stata messa in uso la prima volta, poco prima del periodo di stop forzato a seguito del sisma e poi, dopo i necessari lavori di messa in sicurezza post terremoto, era stata riattivata per pochi mesi. Oggi arriva un importante segnale per il territorio, una dimostrazione di attenzione e supporto a chi per qualsiasi tipologia di scelta personale, etica, o che per necessità, o che purtroppo si trovi in un momento particolare di difficoltà, può contare su una alternativa sicura e professionale di presa in cura. La culla è dotata di appositi sensori che allertano il personale ospedaliero in un brevissimo lasso temporale".