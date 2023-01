Profughi da Ucraina e Afghanistan

"Ancona provincia d’asilo", pronti 217 nuovi posti per l’accoglienza per l’emergenza Afghanistan e Ucraina. Il progetto Sai (ex Siproimi),? primo in Italia per numero di Comuni coinvolti (ad oggi 29) e terzo per numero di posti in accoglienza denominato "Ancona Provincia d’Asilo" del Comune di JesiAsp Ambito 9 fino ad oggi prevedeva l’accoglienza di 482 richiedenti e titolari di protezione internazionale o di un permesso di soggiorno. "Nel 2021 – hanno spiegato ieri dall’Asp 9 nel fare un bilancio delle attività svolte - sono state accolte 613 persone tra cui 45 nuclei familiari dei quali 19 composti da mamme sole con i bambini, per lo più nigeriane uscite dalla tratta. Nel 2022 sono stati 159 i corsi di formazione attivati e 280 i contratti di lavoro. Sei milioni di fondi ministeriali di cui 2 milioni e 280mila euro per 168 dipendenti diretti e 71 collaboratori e affitti per 98 appartamenti". "In una fase come questa di emergenza demografica con un calo della popolazione del 20% – sottolinea la presidente Asp 9 Gianfranca Schiavoni – dovremo accogliere sempre più i migranti e far una politica di invito. L’accoglienza va strutturata sempre più". sa.fe.