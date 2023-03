Profugo al freddo in stazione: arriva in aiuto la Caritas

L’avevano notato aggirarsi per la sala d’attesa della stazione di Loreto da diversi giorni. E’ tunisino, ha 40 anni, e a Loreto è arrivato settimane fa con la sua famiglia. La moglie e i due figli piccoli sono ospiti dalle suore Orsoline proprio da quando sono arrivati qui, dopo un viaggio travagliato di fuga dalla loro terra d’origine. Hanno sofferto molto. Il tunisino non aveva un posto dove stare e così la notte la passava alla stazione dove cerca di dormire, nonostante le mille difficoltà. Il freddo ha mosso a compassione tanti cittadini che hanno diramato un appello attraverso i social e contattato il Comune per fare qualcosa per lui. Alcuni gli hanno portato coperte. Grazie al tam tam e alla mobilitazione l’uomo è stato accolto alla Caritas di Senigallia. Dovrebbe rimanere lì fino alla fine del mese, sta cercando lavoro e un posto dove dormire. In un primo momento la polemica ha diviso il dibattito pubblico sui motivi per cui l’uomo non potesse essere aiutato dalle suore o da altri istituti in zona, legati principalmente alla burocrazia dell’iter dell’accoglienza dei profughi. Aldilà delle parole, il cuore dei loretani è davvero grande: tramite lo stesso gruppo Facebook mesi fa erano riusciti ad aiutare un maceratese che aveva perso tutto e che dormiva nella sua auto parcheggiata nell’area sosta di un’area di servizio alle porte della basilica.