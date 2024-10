Profumo d’asfalto, via IV Novembre rinascerà

Sono partiti ieri mattina, sotto la supervisione dell’assessore a Decoro, Manutenzioni e Viabilità Romolo Cipolletti, i lavori di fresatura di via IV Novembre. Interventi propedeutici alla posa del nuovo asfalto. Il tratto di strada è quello compreso tra le vie Flaminia, Rosselli e Leopardi. Come annunciato nei giorni scorsi dal Comune, attenzione alla circolazione e ai provvedimenti per favorire l’avanzamento del cantiere. In particolare le misure interessano i residenti: la sosta sarà infatti vietata su entrambi i lati e la conclusione dell’intervento è prevista nel giro di una settimana. Contemporaneamente, si ricorderà, sarà asfaltato anche il tratto di via Cavour compreso tra piazza Mazzini e via Rosselli, in questo caso con il divieto di sosta che interesserà il lato nord (direzione Senigallia) della strada. L’assessore Cipolletti torna ad invitare la cittadinanza alla "massima collaborazione", si raccomanda al Carlino, in quanto "sono lavori necessari, molto attesi e che le aziende opereranno nel più breve tempo possibile". Ad ogni modo piena "disponibilità dell’amministrazione per chiarire dubbi e rispondere alle eventuali esigenze che dovessero emergere", ribadisce Cipolletti, ricordando in particolare di non parcheggiare le auto nel tratto interessato dalle operazioni, in modo da non intralciare il lavoro delle ditte. Tradotto: qualche disagio, inevitabile, ci sarà. Ma vale la pena pazientare perché quei lavori non possono essere procrastinati ancora. E a proposito: oggi, alle 7.30 del mattino, partiranno gli altri lavori per la sostituzione della conduttura-groviera di via Bixio, nel tratto tra le vie Manara e IV Novembre, talmente vecchia da essersi rotta in più punti negli ultimi mesi, motivi per i quali è stato necessario interrompere l’erogazione dell’acqua per consentire le riparazioni. Si partirà dal tratto di via Bixio compreso tra via Mameli e via Manara, dove sarà vietata la sosta su entrambi i lati. Una volta completata la sostituzione della tubatura, il cantiere si sposterà anche nel tratto di via Bixio compreso tra via Manara e via Cairoli, dove scatterà anche in questo caso il divieto di sosta su entrambi i lati. Durante i lavori sarà comunque consentito lo svolgimento del mercato del lunedì.

gi. gia.