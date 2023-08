Profumo di campionato L’AlbinoLeffe piega la Giana

ZANICA (Bergamo)

L’AlbinoLeffe vince 2-0 l’amichevole con la Giana. Oggi si torna in campo con la Pro Patria.

La Celeste ha giocato meglio alla Giana. A risolvere la contesa ci ha pensato con una doppietta Zoma che ha sbagliato anche un rigore. Bene Doumbia, decisamente il migliore in campo. Primo tempo che si chiude sullo 0-0. La Celeste si rende pericolosa sull’asse Genevier-Doumbia. La ripresa inizia con un calcio di rigore per l’AlbinoLeffe (fallo di Minotti su Zoma), ma dal dischetto Zoma si fa parare il tiro da Zacchi. Al minuto 9 e al 13’ Zoma si riscatta e firma la doppietta.

Mercato. L’AlbinoLeffe ha acquisito a titolo definitivo dal Catanzaro Riccardo Gatti, difensore classe 1997. Nativo di Lecco, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, in carriera ha vestito le maglie di Reggina, Monopoli, Fano, Reggiana (Serie B) e Catanzaro, con cui lo scorso anno ha vinto sia il campionato di Serie C (Girone C) sia la Supercoppa di categoria. Professionista dal 2017, fin qui ha totalizzato 119 presenze e 4 gol tra Serie B e C. "Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura e carico per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dalla società" le prime parole in bluceleste di Gatti.

Vasco Algisi