"Progetta un nuovo futuro" L’Università apre le porte

L’Università Politecnica delle Marche apre le porte alle aspiranti matricole per presentare tutte le novità e un’offerta formativa multidisciplinare attenta alle sfide di domani. Dal 6 al 10 febbraio si terranno le giornate di orientamento organizzate dall’UnivPM dal titolo "Progetta un nuovo futuro". "L’UnivPM si presenta, in queste giornate dedicate all’orientamento, alle studentesse, agli studenti e alle famiglie – afferma il rettore Prof. Gian Luca Gregori – con una serie di appuntamenti per raccontare, ma anche mostrare grazie ai laboratori aperti, le diverse opportunità offerte dall’Ateneo. È possibile scegliere tra più di 60 corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico, nelle aree culturali di Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze, di cui 6 con rilascio del doppio titolo e 7 erogati integralmente in lingua inglese. Una nuova offerta formativa legata alla sostenibilità, all’innovazione con un costante dialogo con il territorio e le imprese. Ricordiamo infatti che il 96,6% del corpo studentesco UnivPM - secondo il Rapporto AlmaLaurea 2022 - trova lavoro in tempi brevi dopo la laurea". L’Open Day "Progetta un nuovo Futuro" si svolgerà presso il Polo Monte Dago di Ancona: cinque giornate colme di eventi per informarti nel dettaglio sulle opportunità che l’Università Politecnica delle Marche offre a studenti e studentesse. Grazie all’appuntamento con gli Open Day si potrà approfondire argomenti e sbocchi dei diversi corsi di laurea e vedere luoghi di studio e di ricerca nei poli universitari: Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze. Un’offerta didattica vasta e diversificata accompagnata dall’impegno dell’ateneo nel garantire il diritto allo studio. Sono diverse le azioni messe in campo dall’Università Politecnica delle Marche: in particolare, il limite Isee per la no tax area è salito da 22.000 euro a 25.000 euro. Inoltre, l’apposito Fondo intitolato a "Carlo Urbani" dà accesso ad ulteriori riduzioni dei contributi in caso di disagio personale eo economico, dovuti all’emergenza Covid e con ISEE inferiore a 30.000 euro. Spazio poi alle borse di studio, tra queste alcune puntano all’avvicinamento delle studentesse alle materie scientifiche e tecnologiche, per contribuire a colmare quel gender gap tra i laureati in STEM che ancora resiste in Italia.