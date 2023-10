"Progettare il benessere: la Diasen di Sassoferrato porta le Marche a Roma" La Diasen di Sassoferrato porta le Marche a Roma con soluzioni per il comfort sostenibile degli edifici e una cena speciale dedicata al marchese Onofrio del Grillo di Fabriano. Evento organizzato con The Plan per centinaia di professionisti del settore delle costruzioni.