Progetti formativi per i ragazzi dell’alberghiero nelle strutture della delegazione pontificia

La Delegazione pontificia per la Santa Casa ha siglato un protocollo di intesa triennale con l’istituto superiore "Einstein-Nebbia". Un documento che ha l’obiettivo di sviluppare sempre in maniera maggiore le progettualità condivise con attività di carattere ricettivo, comunicativo, culturale e di promozione. Delegazione e istituto hanno predisposto un piano di attività concrete rivolte agli studenti, di comune accordo per le competenze specifiche. In particolare, partendo dalla formazione che l’istituto fornisce in ambito ricettivo e alberghiero, sono previste attività di stage e di alternanza scuola lavoro nelle strutture di pertinenza della Delegazione. Sono proposte inoltre attività di collaborazione nella valorizzazione degli eventi culturali e la collaborazione nell’ambito della comunicazione e dello sviluppo delle aree legate al turismo. Un’iniziativa per dare supporto alla formazione dei giovani in vista dell’inserimento nel mondo lavorativo. A siglare l’accordo monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio, e il dirigente scolastico Francesco Lucantoni.