"Progetti per il Prato in una mostra"

"Una mostra sui progetti di riqualificazione del Prato e un confronto per avviare una progettazione strategica". Ad annunciare le novità la giunta Fiordelmondo. Dal 13 al 17 marzo, alle sale espositive del Consorzio Agrario in Viale Trieste, la mostra aperta al pubblico di progetti di riqualificazione delle zone del Prato, Santa Maria del Piano, Porta Valle, stazione ferroviaria, Grammercato. Lavori realizzati dagli studenti del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università Politecnica delle Marche. "L’iniziativa, che conclude un percorso di lavoro durato circa un anno – spiegano dal Comune - sarà l’occasione per far dialogare Università, Amministrazione e cittadinanza sulle criticità, esigenze, priorità e desideri di questa parte di città. Sulla base delle ricerche condotte, l’Università sollecita tre temi individuati come di primario interesse: mobilità e infrastrutture, residenza e lavoro, spazio pubblico e servizi". L’iniziativa prende il via lunedì e prevede "l’avvio di tavoli di dialogo e confronto attraverso il coinvolgimento, in ognuno di essi, di esponenti del quartiere Prato". "Rispetto all’accordo iniziale tra Università e Comune di Jesi abbiamo chiesto una restituzione alla città del lavoro svolto - sottolinea l’assessora ai lavori pubblici e urbanistica Valeria Melappioni - e un ulteriore passaggio di confronto". Obiettivo: "Avviare la progettazione strategica su questa parte della città".