Progetti Pnrr, la road map senza intoppi

La road map del Pnrr legata ai progetti aggiudicati al Comune di Ancona prosegue senza ritardi o preoccupazioni. Il primo tagliando sembra in ordine stando all’audizione dell’area lavori pubblici in Commissione ieri: "Non risultano all’ordine del giorno atti di definanziamento rispetto alla tabella di marcia _ hanno garantito l’assessore Stefano Tombolini e il suo primo dirigente, Stefano Capannelli (foto) _. Le linee sono consolidate e il recente decreto ci consente maggior flessibilità sui target intermedi, a partire dal 30% delle opere entro settembre 2024 e le rendicontazioni finali".

La Commissione per fare il punto della situazione l’ha voluta la minoranza, temendo che alcune opere potessero uscire dall’alveo dei finanziamenti anche su Ancona, in particolare 19 sui 35 totali (la vecchia amministrazione ha fatto le cose per bene e ha portato a casa oltre 60 milioni di euro di progetti finanziati dal Next Generation EU): "La tabella aggiornata a ieri non ci dava novità di rilievo, dunque siamo fiduciosi _ hanno risposto i vertici dei lavori pubblici _. Se ne saprà di più con il check finale del 2 aprile prossimo quando gli enti avranno caricato tutti i progetti nella piattaforma ministeriale Regis (per il monitoraggio e la rendicontazione, ndr.). Intanto i 5 interventi dell’area Rigenerazione urbana, Palaveneto, Mole, Mercatod elel Erbe, Pinacoteca e Biblioteca sono finanziati per 20 milioni di euro. Al momento siamo in una fase di tranquilla gestione dell’avanzamento progettuale, ma speriamo di non avere brutte sorprese visto che che i Comuni anticipano la cassa per i lavori".