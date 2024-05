"Progetto ampio. Pace prima di tutto"

1."Iniziamo dicendo che credo siano importanti candidature come la mia, che vengono dalla militanza sul territorio, dalla politica quotidiana dentro e fuori le istituzioni, perché danno la possibilità di costruire legami e relazioni tra diversi livelli e di alzare lo sguardo, oltre le mura di quella che può essere una città o di una provincia".

2."Non penso sia una questione di elenco di cose da fare, ma piuttosto avere la possibilità di provare incidere dove si fanno le scelte le quali poi hanno ricadute anche nel nostro territorio. Per esempio sul tema dell’accesso all’aborto libero e sicuro, oppure sul tema della transizione ecologica e della mobilità sostenibile". 3."Personalmente credo serva un’Europa più libera, più aperta, più accogliente e solidale, per esempio che non esternalizza la gestione delle frontiere, ma che si fa carico di governare un fenomeno che è indubbiamente strutturale e naturale come quello delle persone che migrano. Ma, prima di tutto, i tengo a dirlo, serve un’Europa di Pace".

4."Io credo che questa mia candidatura alle europee possa incidere come pezzo di un progetto ampio e plurale: quello dell’alleanza verdi e sinistra, che sta coerentemente sempre dalla stessa parte".

5."Ovviamente per le candidature marchigiane è sempre molto difficile, ma se la mia dovesse contribuire a fare arrivare le nostre idee e le nostre proposte in Europa, per me sarà sicuramente una vittoria".

6."Personalmente credo che l’alleanza, o meglio, la relazione, vada costruita con il territorio e con chi il territorio lo vive e lo anima, a partire dalla visione e dalle proposte".

7."Ho deciso di accettare la proposta di candidatura in questo ambito principalmente per mettermi al servizio di un progetto politico aperto, che sia anche collettivo, plurale e di sinistra. Un progetto che ha bisogno della testa e delle gambe, anche di chi sta da sempre sul territorio. E di questo, posso dire, sono davvero orgogliosa".