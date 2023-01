"Progetto Ancona": Pesaresi e Simonella uniti

"Le elezioni comunali si avvicinano e affronteremo una campagna elettorale intensa. Si riparte. Lavoriamo insieme". Una faccetta col sorriso e l’hashtag Progetto Ancona a chiudere il post pubblicato ieri dalla candidata sindaco del centrosinistra, Ida Simonella. Significativa la foto postata dalla Simonella: tutti i rappresentanti dei partiti e delle civiche della coalizione che la sosterranno, con una presenza molto importante a spegnere qualsiasi dubbio sulla collaborazione post-Primarie: quella di Carlo Pesaresi, suo avversario il 27 novembre, battuto di una incollatura. Nella foto Pesaresi e Simonella sono vicini e attorno a loro ci sono tutti i rappresentanti politici della coalizione, i referenti di Azione, Italia Viva, della civica Ancona x Ancona e così via. La coalizione cerca di rimettere in ordine i cocci precedenti al voto d quaranta giorni che di fatto ha spaccato in due soprattutto il Partito Democratico. Coerentemente con quanto aveva sostenuto in campagna elettorale, Pesaresi ha mantenuto fede al proposito di remare tutti a favore, nel centrosinistra, in vista delle comunali della prossima primavera. Non è ancora chiaro quanti dei suoi sostenitori, alla fine, abbiano deciso di sostenerlo. Non è un mistero il tentativo di creare un gruppo disponibile a dialogare col cosiddetto Terzo Polo anconetano, più a sinistra e con dentro, tra gli altri, Movimento 5 Stelle, Altra Idea di Città, Articolo 1, Verdi. Un progetto annunciato che però al momento non si è ancora concretizzato. Il tempo passa e a parte la stessa Simonella, altrove sono tutti cantieri aperti. L’altro candidato al momento ufficiale, a sinistra, è Francesco Rubini (Altra idea di città), ma dentro quel contenitore politico c’è fermento e fino a pochi giorni fa sembrava che presto dovesse uscire un candidato alternativo e unitario. Se a sinistra c’è confusione, a destra trionfa il silenzio e l’incertezza. Quello che sembrava un candidato ormai assodato ora non lo è più. o meglio, Daniele Silvetti resta al momento in pole position, ma le interlocuzioni tra i partiti che compongono la maggioranza in Regione non stanno arrivando a meta. Le trattative tra i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia in primis e Silvetti vanno avanti, così come i dubbi. Il tempo però stringe e per la coalizione trovare un eventuale candidato alternativo con un peso equivalente a quello di Silvetti non sarà facile.