Progetto "Back to School" alle Mazzini. Sette bimbi autistici nel pre scuola

La scuola primaria Mazzini ha accolto sette bambini con diagnosi di autismo ed età compresa tra 6 e i 11 anni per il progetto "Back to School". Prima del suono della campanella, ogni mattina, dalle 8,30 alle 13, nei locali di via Serraloggia, questi ragazzi si sono incontrati all’ex Seminario. Si sono preparati al rientro in classe alternando attività didattiche a momenti di gioco, affiancati in rapporto uno a uno dagli educatori scolastici. La programmazione e la supervisione delle attività è stata affidata alle dottoresse Nadia Biocco, Annalisa Bellesi e Paola Valeriani, professioniste con esperienza pluriennale nel trattamento abilitativo del disturbo autistico basato sull’analisi applicata del comportamento.

Il progetto "Back to School" nasce dalla coprogettazione tra l’associazione Omphalos e l’Ambito 10 di Fabriano. "Durante le vacanze estive - ricorda Antonella Scala, socia di Omphalos Autismo e Famiglie OdV e organizzatrice di questa iniziativa - tanti bambini con autismo non sono stati impegnati in alcuna attività strutturata. Per questo possono perdere le consuetudini e le capacità apprese durante l’anno scolastico. Questi alunni non amano i cambiamenti: se da un giorno all’altro chiediamo loro di stravolgere gli orari e le proprie abitudini per rituffarsi in classe, essi possono provare frustrazione e sviluppare comportamenti problematici". L’associazione Omphalos opera in tutta la regione e ha organizzato tali attività anche ad Ancona e Osimo, coinvolgendo in tutto 22 bambini. Il progetto è stato finanziato con fondi ministeriali, senza costi per le famiglie.