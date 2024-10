Progetto Cechov Maratona al Morlacchi

Una maratona teatrale per celebrare la Trilogia Cechov: la stagione del Morlacchi si illumina con uno dei suoi momenti più originali e coraggiosi che propone tutto insieme il grande progetto triennale dedicato allo scrittore e drammaturgo Anton Cechov, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria e diretto da Leonardo Lidi (nella foto sopra).

Dopo il debutto in prima assoluta al Festival dei Due Mondi di Spoleto a giugno, riparte infatti dal Morlacchi la tournée de “Il giardino dei ciliegi“ (foto sotto) di Cechov con la regia di Lidi, in scena da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre. E’ l’ultimo capitolo della Trilogia che, domenica 27 ottobre, vedrà in scena, in successione, le tre tappe del Progetto triennale in una grande e imperdibile maratona teatrale al Morlacchi: si comincia con “Il gabbiano“ alle 11.30, poi “Zio Vanja“ alle 15 per finire con “Il giardino dei ciliegi“ alle 18. Con questi tre spettacoli Lidi sceglie di confrontarsi con i grandi temi dell’opera cechoviana, dall’amore al ruolo dell’arte nella società, fino agli interrogativi universali che animano le relazioni dei personaggi, per una riflessione sull’essere umano, sulla politica e, dunque, sul teatro stesso. E sempre con gli stessi attori: Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Alfonso De Vreese, Ilaria Falini, Christian La Rosa, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Orietta Notari, Mario Pirrello, Tino Rossi, Massimiliano Speziani e Giuliana Vigogna.

"Una trilogia con la stessa Compagnia – dice il regista – per sottolineare l’importanza e il talento delle attrici e degli attori italiani, vera pietra preziosa del teatro italiano. Unico comune denominatore richiesto per affrontare l’autore russo: la sincerità d’animo. Essere cristallini nella volontà di consegnare tre testi straordinari al pubblico attraverso la forza di insieme e saper dunque cogliere l’amore che Cechov dedicava alla figura dell’attore nelle sue dinamiche di scrittura". Un evento che dopo Perugia (e il Festival dei Due Mondi) verrà proposto al Teatro Strehler di Milano, al Carignano di Torino e all’Arena del Sole a Bologna. I biglietti si possono acquistare direttamente al Botteghino del Morlacchi (non on line) o prenotare allo 075.57542222 con la possibilità di vedere i tre spettacoli a 45 euro.

Da ricordare che “Il giardino dei ciliegi“ sarà poi scena al Morlacchi da mercoledì 30 a domenica 3 novembre nei consueti orari della stagione. E questo sabato alle 18 all’Auditorium Santa Cecilia c’è anche la proiezione del documentario diretto da Lorenzo Bernardini sulla Trilogia: un racconto che ripercorre i tre intensi anni di costruzione degli spettacoli del Progetto prodotto dal Tsu.

Sofia Coletti