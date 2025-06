"Progetto condiviso, polemiche faziose"

Una posizione ondivaga, che evidenzia tutte le difficoltà interne alla sinistra, distratta dalle prossime scadenze elettorali e che gioca allo scaricabarile, rimangiandosi accordi presi in maniera ufficiale per fuggire dalle responsabilità. Atteggiamento irresponsabile che danneggia i cittadini, in attesa di un’opera che solo la giunta Acquaroli ha messo a terra dopo decenni di chiacchiere dei governi a guida PD.

Parola della consigliera regionale Linda Elezi, segretaria comunale di Forza Italia Jesi, che interviene sulle dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale in merito all’intersezione tra la Ciclovia turistica dell’Esino, realizzata dalla Regione, con la ciclabile urbana in Via Zara. "Sull’intersezione tra le ciclovie siamo al paradosso: la Regione ha predisposto su indicazione del Comune una variante al progetto, tra l’altro approvato da tutti gli enti interessati – spiega Elezi -. La nuova soluzione è stata approvata dal Comune che ha chiesto poi ulteriori adeguamenti che la Regione si è impegnata a realizzare. Perché adesso strumentalizza la vicenda disconoscendo l’impegno e la concretezza dimostrata dalla Regione? C’entra forse il periodo elettorale? Perché il Comune che dichiara di voler informare i cittadini sulle ciclovie, non dice che con il suo operato sta mettendo a rischio il completamento della Ciclovia dell’Esino? Risulta che a oggi, dopo oltre tre anni, il Comune non ha ancora concluso le procedure di esproprio nel tratto in affiancamento all’interporto e nel tratto dalla fine di via Spina a Pantiere, al confine con Castelbellino".