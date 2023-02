"Progetto consegnato La Regione sblocchi il finanziamento"

Il progetto esecutivo per il ripristino della viabilità sulla frana di via Ancona a Osimo è stato appena redatto e consegnato da Anas alla Regione. "Ora la Regione deve sbloccare il finanziamento. Speriamo che il governo regionale si adoperi nell’immediatezza per sbloccare i fondi così da far partire i lavori", dice il sindaco Simone Pugnaloni. Nel frattempo proseguono le manutenzioni straordinarie. In primis in via Vecchia Fornace per mettere in sicurezza la mura pericolante del parcheggio Muccioli e consentire di riaprire alla viabilità la stradina chiusa da circa un anno e mezzo, utile a chi da via Olimpia scende verso le vie Vecchia Fornace e Marco Polo. La mura che stava cedendo sarà completamente abbattuta e rifatta in calcestruzzo armato e non a mattoni come prima. L’intervento richiederà anche la demolizione della parte del parcheggio Muccioli prospiciente il muro da sistemare. Il cantiere durerà almeno due mesi e l’investimento da parte del Comune è di 100mila euro. Partita anche l’asfaltatura in via Colle San Biagio (strada molto transitata dopo la frana e battuta l’11 marzo per la Tirreno Adriatico) dove verranno messi in sicurezza i tratti più ammalorati sia della parte tra il bivio per Offagna e la rotatoria con via Sbrozzola, sia della parte a valle vicino all’incrocio con via Maestri del Lavoro, per circa 150mila euro.