Progetto del raddoppio ferroviario: nessuna sospensiva dal tar Lazio

Raddoppio ferroviario Orte-Falconara nel tratto Genga-Serra San Quirico, il Tar Lazio non concede la sospensiva e rimanda al merito che è stato fissato per ottobre. A presentare il ricorso è stato il Comune di Serra San Quirico con il sostegno del comitato Gola della Rossa.

Mentre alcune famiglie proprietarie di abitazioni che il progetto prevede di abbattere hanno presentato un secondo ricorso al Tar Marche che sarà discusso prossimanente. Per ora dunque la gara le cui procedure sono state avviate nei giorni scorsi può proseguire. A rendere nota la decisione di ieri del Tar Lazio è il comitato Gola della Rossa per voce del suo presidente Euthimios Kotroniàs: "In data odierna (ieri ,ndr) si è svolta a Roma la Camera di Consiglio relativa alla richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati relativi alla realizzazione del tracciato Orte-Falconara. Alla presenza di tutte le parti costituite in giudizio il presidente della terza sezione del Tar del Lazio ha rinviato la decisione della controversia all’udienza di merito che si terrà l’11 ottobre prossimo. In sostanza, per esigenze di celerità e di praticità, l’istanza cautelare non è stata discussa, in ragione della celere fissazione del merito, secondo anche le recenti disposizioni processuali vigenti in materia. Tale modus operandi – aggiunge il presidente - è stato utilizzato per tutte le cause che riguardano infrastrutture finanziate con fondi Pnrr. Pertanto, all’udienza indicata le parti discuteranno per la decisione della controversia".